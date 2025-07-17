Депутат Балашихи проверила организацию питания в школьном лагере

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, координатор партийного проекта «Новая школа» Галина Ченцова провела проверку организации питания в летнем оздоровительном лагере при СОШ № 7. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С началом второй смены школьных лагерей Галина Ченцова лично посетила образовательные учреждения, чтобы оценить качество приготовленных блюд, условия хранения продуктов и работу пищеблоков. В ходе беседы школьники поделились, что еда вкусная, а порции достаточные.

«Питание в лагерях должно быть не только полезным, но и вкусным, чтобы дети ели с удовольствием. Мы убедились, что в Балашихе этот вопрос на контроле: меню сбалансировано, продукты качественные, а ребята довольны», — отметила Галина Ченцова.

Партпроект «Новая школа» направлен на создание комфортных и современных условий для обучения и воспитания детей. Качественное питание — одна из ключевых составляющих этого процесса. Партийцы и дальше продолжат работать над тем, чтобы каждый ребёнок мог учиться в достойных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.