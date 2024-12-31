Сальдо: в Херсонской области лицам без гражданства РФ перестанут платить пенсии

С 1 января следующего года в Херсонской области лицам без гражданства РФ перестанут выплачивать пенсии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала « Таврия ».

Он отметил, что пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство.

«Льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — пояснил Сальдо.

Также он призвал пенсионеров, проживающих на территории региона, оформить гражданство РФ, что позволит им продолжить получать выплаты.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о включении в страховой стаж россиян для начисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до даты начала СВО.