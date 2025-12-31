Салат «селедка под шубой» стал самым популярным заказом в московских СИЗО

В Новый год у находящихся в столичных СИЗО самым популярным заказом стал салат «селедка под шубой», сообщает РИА Новости .

Об этом рассказали в компании, которая продает готовую еду и разные товары в магазинах при СИЗО. Часто этой торговой точкой пользуются близкие обвиняемых, которые находятся под стражей.

Там отметили, что этот салат готовят для СИЗО в большом количестве, так как он очень популярен.

