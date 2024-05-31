Сайт с бесконечным полем, разделенный на фрагменты, разработала компания из Дубны

Компания «Нордавинд-Дубна» разработала мировое арт-пространство The Wall Global: сайт с бесконечным полем, разделенный на фрагменты, где могут размещаться объекты цифрового искусства. Владение фрагментами пожизненное и регистрируется в блокчейне (децентрализованной базе данных в виде цепочки блоков) в виде NFT-токена — он подтверждает право распоряжаться каким-либо цифровым предметом.

«Проект сделан не на классических технологиях, а на технологии распределенной сети: это значит, никто не сможет удалить то, что вы загрузили на стену. Все сохраняется в блокчейне, а с него ничего удалить нельзя. Это позволяет быть уверенным в том, что след, который ты оставил, не исчезнет: каждая область стены — NFT-токен, который можно передавать, менять в нем изображение, но который нельзя удалить без собственного желания», — рассказал Ильяз Мустафин, руководитель проекта The Wall Global.

Похожий проект был в истории только раз: в 2001 году студент из Америки создал пространство из тысячи областей и продал их все, чтобы получить деньги на обучение. Но что делать дальше с этими областями, было неясно: принадлежали они все равно создателю проекта, который мог удалить их в любой момент. В компании «Нордавинд» идею улучшили: теперь владелец пространства на стене решает, сколько будет жить его цифровой след.

В центре сайта с бесконечной стеной расположена карта земного шара, но на ней нет континентов и флагов. За счет этого создатели хотели донести, что по-настоящему людей объединяют наука и искусство. Пространство стены делится по направлениям: литература, наука, медицина, финансы и т. д. Каждое направление по сути представляет собой арт-объект из десятков иконок, каждая из которых обозначает какое-то известное явление: персоналии, события и предметы. Если кликнуть на иконку, появится справка, ее по желанию заполняет автор: ставит теги для поиска и ссылки, где можно найти более расширенную информацию. Если оставить справку пустой, в ней будет отображаться только номер объекта. За центральной областью находится бесконечное пространство для новых предметов искусства: их обладатель может размещать так, как ему захочется.

Разработка проекта сайта заняла порядка 2 лет, трудились 10 человек: художники, программисты, тестировщики. Центральное пространство The Wall Global отрисовано профессиональными цифровыми художниками и организовано по принципу дайварта: при увеличении стены показываются разные слои одного произведения и зритель сам выбирает, на каком из них остановиться.

«Эта технология — наше ноу-хау, о нем нигде не написано. Это то, что мы придумали — погружение в искусство. С помощью многослойности на стене есть возможность посмотреть поверхностный слой, который виден всем, а погрузившись, увидеть то, что автор этого произведения хотел донести. Например, как с „Черным квадратом“ Малевича: каждый смотрит и додумывает сам, что хотел сказать автор, а с помощью дайварта мы можем больше раскрыть произведение, — рассказала Надежда Набильская, генеральный директор ООО „Дубна“. — Мы в прошлом году подали заявление на товарный знак на данную технологию, потому что у нас в планах ее развитие, в том числе, как вида искусства».

Каждый инвестор или художник The Wall Global получает купленный фрагмент в вечное пользование за счет создания NFT-токена: он подтверждает акт владения. Инвесторы, как правило, приходят в проект не из мира искусства и покупают место для размещения чьих-то произведений или для того, чтобы кому-то подарить. Был случай, когда место на стене купили для специально заказанной зарисовки, которую позже подарили другому человеку. Сами разработчики увековечили на стене первых инвесторов: они были из Вьетнама, поэтому объект с культурными явлениями этой страны выполнен в виде ее карты. Публикуя что-либо на стене, можно увековечить что угодно — себя, свое творчество, дорогих тебе людей — и оставить след в истории необычным способом.

«Среди творческих людей мы можем оценить реакцию, они сами к нам приходят. Интерес к стене есть, это что-то новое и необычное, но пока не настолько популяризованное, как, например, смартфоны. Но, думаю, будущее не за горами», — добавляет Надежда Набильская.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.