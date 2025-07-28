«Садовое кольцо» начало выдачу ключей владельцам квартир в корпусе ЖК «Тетрис»

ЖК «Тетрис» включает девять ярких жилых башен на въезде в Красногорск, семь из которых уже сданы. Суммарная поэтажная площадь строительства составляет 104 тыс. кв. м, в числе которых 61 тыс. кв. м квартир, а также паркинг на 571 машино-место. Разрешение на ввод в эксплуатацию 8-й и 9-й башни ГК «Садовое кольцо» получила 11 июня, сообщает пресс-служба компании.

Новоселы, помимо ключей, в подарок получают чековую книжку с акциями на ремонт, мебель, установку умного дома, страхование недвижимости и т. д. Тем самым они становятся участниками программы лояльности Novosel. Club.

С 11 августа начнется выдача ключей собственникам квартир 8-го корпуса. Общее количество квартир в 8-й и 9-й башне — 619, из них в продаже осталось всего 27 лотов. На последние лоты с отделкой white box в 8-м корпусе ГК «Садовое кольцо» предлагает скидку до 15%.

ГК «Садовое кольцо» спроектировала в ЖК «Тетрис» удобный внутренний двор для семей с детьми: территория новостройки закрыта от посторонних, свободна от машин и разбита на функциональные зоны, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых жителей. На территории муниципальной школы рядом с домом будет большой открытый спортивный кластер на свежем воздухе, где ребята смогут играть после уроков. В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».

Внутри квартала находится трехэтажный ТЦ «Тетрис Молл» с фуд-кортом и многочисленными магазинами. На территории уже введен в эксплуатацию образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 учеников и детским садом на 260 малышей.

ЖК «Тетрис» расположен в локации с высокой транспортной доступностью — станция МЦД Павшино находится в двух минутах пешком, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы.