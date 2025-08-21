С жителями Павловского Посада обсудили ход благоустройства дворовых территорий

20 августа первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречи с жителями на общей дворовой территории улиц: Герцена, д. 18, 18/А к1, 18/А к2; Тихонова, д. 86/16, 84, 84 к2, Кирова, д. 89, 91 и в поселке Большие Дворы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С жителями центральных улиц города обсуждался ход комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Обсудили с жителями волнующие вопросы и предложения. Безусловно, по части из них необходимо проработать технические решения. С коллегами из управления благоустройства и подрядной организацией в течении нескольких дней внесем необходимые корректировки и вернемся с результатом» — сказал Филипп Ефанов.

В поселке Большие Дворы павловопосадцев волновали вопросы кронирования деревьев, ремонта дорожного полотна по улице Спортивная, окоса травы за школой, перенос новогодней ели на период зимних праздников на территорию сквера возле храма.

«Окос травы и кронирование деревьев проведем до конца этой недели. Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная включим в план ремонта на 2026 год. Обязательно рассмотрим возможность переноса новогодней ели с площади поселка в сквер. Наша главная задача — быть в прямом диалоге с жителями, создавать комфортные условия для проживания на территории нашего округа» — отметил Филипп Александрович.

Напоминаем, что задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.