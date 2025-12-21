С родителей требуют средства на Деда Мороза в детсадах и школах в Татарстане

В родительских чатах в Республике Татарстан местные жители пожаловались на то, что у них, предположительно, требуют сдать материальные средства на праздничные мероприятия в школах и детских садах. С человека якобы требуют по 250 рублей, сообщает 116.ru со ссылкой на рассказ одной из родителей.

По ее словам, в 2024 году роль Деда Мороза выполнял отец одной из девочек. Воспитатель на свои средства приобрела костюм. Однако новая заведующая не захотела делать это бесплатно. Она настаивает на том, чтобы родители заплатили средства.

Другая родительница рассказала, что в четвертом классе в Альметьевске у детей требуют заплатить по 300 рублей.

В местном Минобразования рассказали, что участие в таких мероприятиях добровольное. Средства сдавать можно, однако исключительно по желанию.

«Строго добровольно», — отметили в ведомстве.

