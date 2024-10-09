Захарова: в «педофилических империях» в США замешаны и звезды, и спецслужбы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в созданных в США «педофиличексих империях» были замешаны все — не только обвиненный рэпер P. Diddy, но и другие звезды первой величины, а также силовики.

Комментируя скандал с P. Diddy, дипломат отметила, что представители американской элиты оказались «разветвленной сетью этого порока» и игнорировали явные нарушения закона.

«Система этого медиашантажа, распространения общественно значимой информации с целью манипуляции — это все было известно американским правоохранительным органам и спецслужбам, они были в это во все вовлечены», — указала Захарова в эфире радио Sputnik.

Спикер дипведомства отметила, что P. Diddy — далеко не вершина «айсберга», о котором сейчас начали говорить повсюду. Дипломат также уверена, что перед организаторами оргий с участием Шона Комбса (настоящее имя Дидди) стояла задача по растлению детей, и этот факт — «самое чудовищное» в сложившейся ситуации.