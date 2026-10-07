сегодня в 11:53

«С него льется»: груженный куриными останками трактор заметили на трассе в КБР

Трактор с прицепом, доверху заполненный куриными останками, заметили на трассе в Кабардино-Балкарской Республике.

Трактор заметила очевидица Мария вблизи города Прохладный.

На опубликованных кадрах видно, как на трассу выезжает синий трактор, который перевозит куриные потроха. Во время движения из прицепа на проезжаю часть вытекали биологические отходы.

«Прохладненский хоррор „Синий трактор“. Как же мерзко это воняло, даже с закрытыми окнами», — подписала видео пользователь mari_sluginova.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.