С Наступающим новым годом поздравили самых храбрых детей в Балашихе

С наступающим Новым годом поздравили детей, находящихся на длительном стационарном лечении в филиале № 3 Балашихинской больницы 16 декабря. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем приняли участие депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова, депутаты Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова и Илья Очаковский, а также Дед Мороз и Снегурочка.

«„Добрая комната“ — это пространство для досуга детей, проходящих лечение в стационаре. Мы ежегодно посещаем больницу в преддверии Нового года, чтобы поддержать ребят и создать для них условия для отдыха и занятий», — отметил Тарас Ефимов.

Жители округа, предприятия, образовательные учреждения и представители депутатского корпуса собрали более 200 подарков для детей разных возрастов. Их передали в «Добрую комнату» больницы.

«Ежегодно в нашем стационаре проходят лечение более тысячи детей. Подарки, переданные в рамках акции, помогают сделать их пребывание здесь более комфортным», — сказала Наталья Алимова.

Акция «Коробка храбрости» проводится в Московской области с 2012 года. Проект «Добрая комната» направлен на создание игровых пространств в медицинских учреждениях. В этом году такая комната открылась в филиале № 3 Балашихинской больницы и стала третьей в учреждениях городского округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.