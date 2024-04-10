С начала года жители Подмосковья потратили порядка 3 млрд бонусов СберСпасибо

Почти 3 млрд бонусов СберСпасибо потратили жители Московской области в первые два месяца 2023 года. Городами-лидерами по числу списанных бонусов стали Подольск — 225,6 млн бонусов, Балашиха — 215,1 млн и Мытищи — 150,6 млн. Чаще всего владельцы СберКарт тратили бонусы на покупки в супермаркетах и аптеках, а также для оплаты заказов в кафе и ресторанах.

«Бонусная программа СберСпасибо давно завоевала доверие и симпатию наших клиентов. В прошлом году участники программы на территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — списали за покупки больше 17,3 млрд бонусов. В среднем 778,5 млн бонусов СберСпасибо в 2023 году клиенты Сбера потратили во время походов в супермаркеты и продуктовые магазины, 274,4 млн — в кафе и ресторанах, 214,1 млн — в аптеках и оптиках», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Сегодня у программы лояльности внушительная сеть партнеров — более 160 компаний, в числе которых продуктовые сети, аптеки, кинотеатры, магазины одежды, обуви и детских товаров, кафе и рестораны, сервисы по бронированию отелей, фитнес-клубы, операторы связи.

При этом на днях Сбер анонсировал масштабное обновление программы лояльности. Обновленная программа отменит абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и станет более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнёров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок. Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам. Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновлённой программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

Узнать информацию о количестве бонусов, правилах списания и основных партнерах можно в приложении Сбербанк Онлайн или на сайте СберСпасибо в личном кабинете.