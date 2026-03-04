С начала года в Подмосковье вывезли более 1,3 млн кубометров снега

Так, с начала года на специализированные площадки для складирования вывезено уже свыше 1 354 784 кубических метров снега.

Для уборки снега в регионе задействовано:

-ежедневно на линиях работают более 3,5 тыс. единиц специализированной техники — дорожные машины, самосвалы, тракторы МТ3, средства малой механизации;

-ручную уборку обеспечивают порядка 5 тыс. специалистов. Сотрудники городского хозяйства и управляющих организаций очищают от наледи и снега пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, тротуары и подходы к подъездам.

Отметим, вывоз снега на специально отведенные площадки для складирования — одна из приоритетных задач, позволяющей не допустить сужения проезжей части и обеспечить комфортное передвижение жителей. Работы продолжаются в плановом режиме во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.