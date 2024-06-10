С начала года сервисом «Московский инвестор» воспользовались более 500 раз

Электронным сервисом по оперативному взаимодействию предпринимателей и органов исполнительной власти столицы с начала 2023 года воспользовались более 1,5 тыс. раз. Сам же сервис запустили еще в 2020 году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на XXVII Петербургском экономическом форуме.

«С помощью сервиса „Московский инвестор“ предприниматели могут направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестиционного климата столицы. В 2023–2024 годах они воспользовались сервисом более 1,5 тыс. раз», — сказал Овчинский.

Он добавил, что решили свыше 1 тыс. проблемных вопросов, что улучшило инвестклимат Москвы.

Сервис «Московский инвестор» агентство стратегических инициатив признало одним из лучших инструментов для предпринимателей. Благодаря платформе инвесторы получают помощь с вопросами, которые связаны с заключением офсетных контрактов, торгами, городскими мерами поддержки и прочим. Пользователи получают решение возникающих проблем от специалистов в срок от 4 до 10 дней.

В текущем году благодаря сервису «Московский инвестор» урегулировали спор с ФНС об уплате обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль и в течение 7 дней получили решение по согласованию проекта межевания участка департаментом городского имущества столицы.

Использовать сервис «Московский инвестор» могут все желающие. Для отправки сообщения нужно зарегистрироваться на портале investmoscow.ru, выбрать тему вопроса и заполнить предложенную форму.