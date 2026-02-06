С начала года регионы закупили больше 3,7 тысячи контейнеров для отходов

С января текущего года российские регионы закупили 3 713 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. Информацию об этом озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы обращения с отходами, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Таким образом, по итогам января десять регионов Российской Федерации смогли отчитаться о выполнении установленных планов по закупкам контейнеров. Из них семь семь субъектов свои планы перевыполнили.

«Суммарно в этом году по всей стране планируют будет создано более 14 тысяч контейнерных площадок и закуплено около 64 тысячи новых контейнеров. Совместно с РЭО мы будем продолжать еженедельно на штабах отслеживать выполнение планов, закрепленных в дорожных картах», — прокомментировал Денис Буцаев.