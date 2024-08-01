С начала 2024 года число новых бизнесов в Московской области выросло на 22%

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2024 году жители Подмосковья чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, стройки, разработки программного обеспечения, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта.

Среди них наибольший прирост показала сфера разработки программного обеспечения. В Московской области было открыто на 45% больше таких компаний, чем в первой половине 2023 года. Также значительно выросло число тех, кто зарегистрировал дело в оптовой и розничной торговле автомобилями и мотоциклами, а также в сфере их ремонта (+41%), и в сферах операций с недвижимостью, общепита и персональных услуг (+28%).

«Сбер — ключевой игрок банковского сектора, и поддержка предпринимателей — одна из наших приоритетных задач. На данный момент число клиентов малого и среднего бизнеса в Среднерусском банке Сбербанка, работающего на территории Московской области и девяти ближайших регионов, составляет 370 тысяч. Этот показатель стабильно растет: так, за первое полугодие 2024 года было открыто на 18% больше компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а текущий портфель активов составил 202 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 86,5%. Регионами-лидерами по числу новых предприятий, помимо Московской области, стали Ивановская, Калужская и Тульская области. Здесь чаще всего владельцами собственного бизнеса становились предприниматели в возрасте от 36 до 45 лет», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Сергей Кузнецов.

Среди российских регионов, по данным исследования, наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первую половину 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Дагестан (+173%), Ставропольский край (+70%) и Красноярский край (+50%). А наибольшая доля молодежи, оформившей свой бизнес в 2024 году, проживает в Республике Татарстан (46%), Ставропольском крае (46%) и Пермском крае (44%).

«В первом полугодии на 20% выросло количество новых предпринимателей из числа молодежи (те, кто открыл бизнес в возрасте 18-35 лет). Наибольший прирост в этой группе показали сферы розничной торговли и пассажирских и грузоперевозок. Кроме того, в первом полугодии количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году предпринимательницы стали чаще открывать дело в сфере растениеводства, животноводства и охоты», — прокомментировал руководитель АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.