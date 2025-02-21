С копченой сметаной и икрой: какими блинами угостят депутатов на Масленицу

Комбинат «Кремлевский» активно готовится к масленичной неделе, в течение которой депутатов будут угощать не только традиционными блинами, но и черными блинами с копченой сметаной и соусом тартар, сообщает РИА Новости .

Комбинат питания подготовил особое масленичное меню для правительственных учреждений. Как сообщили в управлении делами президента, среди прочих блюд депутатам подадут необычные черные блины.

Посетителям столовых в Госдуме, Совете Федерации, администрации президента и Доме правительства предложат разнообразные блинные угощения. Помимо классических вариантов с традиционными добавками — сметаной, сгущенкой и красной икрой, в меню появились оригинальные новинки: блинчики с форшмаком и различными сырными начинками. Для ценителей изысканной кухни шеф-повара приготовят особые черные блинчики, которые будут подаваться с копченой сметаной и соусом тартар.

Гости смогут наблюдать за процессом приготовления блинов на специально оборудованных кулинарных станциях в ресторанах. Организаторы также стремятся воссоздать подлинную атмосферу традиционного русского празднества в ресторанах.

Масленицу в России будут праздновать с 24 февраля по 2 марта включительно. В преддверии Великого поста православная церковь отмечает особую неделю, известную как Сырная седмица. Этот период также называют Мясопустной седмицей или Масленицей — праздником, который берет свое начало в дохристианских верованиях славян. После христианизации Руси этот языческий обычай не исчез, а стал частью православных традиций.