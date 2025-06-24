С юных лет в сельском хозяйстве: в Подмосковье школьники подрабатывают на агропредприятиях

На предприятиях группы «Малино» возраст самых младших сотрудников составляет 14 лет. Оформляют несовершеннолетних в соответствии с Трудовым кодексом РФ и только при наличии письменного согласия родителей, а продолжительность рабочего дня самых юных кадров составляет не более 4 часов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что уже третий год агропредприятия АО «Озеры», АО «Северка» и ООО «СПК имени Ленина» принимают на работу школьников, желающих попробовать себя в сельском хозяйстве. В июне на подработку устроились свыше 30 юных аграриев, еще более 10 человек находятся в резерве и приступят к работе в июле. Ребята заняты в семеноводстве, помогают в мелиорации и занимаются благоустройством территорий. Продолжать работу они готовы до начала учебного года. Реализация подобных инициатив позволяет приобрести профессиональные навыки в юном возрасте и способствует дальнейшей подготовке кадров для регионального агропрома.

Перед началом трудовой смены несовершеннолетние сотрудники проходят курс по технике безопасности, и только после этого допускаются к работе. Из числа увлеченных подростков группа «Малино» в дальнейшем формирует резерв для поступления в отраслевые ВУЗы по целевым договорам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков на территории региона.

«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа — ред.)», — сказал губернатор Московской области.