С января 2025 года в Китае начнут повышать пенсионный возраст

Решение о постепенном повышении пенсионного возраста для жителей Китая 13 сентября принял постоянный комитет Всероссийского собрания народных представителей (ВСНП), нововведение начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пенсионный возраст в Китае будут поднимать в течение 15 лет. Для работающих мужчин его повысят с нынешних 60 лет до 63 лет, а для женщин — с нынешних 50 до 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 лет соответственно.

В настоящее время Китай столкнулся с серьезной демографической проблемой, к которой привела политика 1970 года «Одна семья — один ребенок». Теперь в стране наблюдается гендерный дисбаланс и старение населения.

Заместитель ректора Народного университета Китая Ду Пэн ранее заявил, что пожилые люди будут составлять почти 40% населения Китая к 2050 году.