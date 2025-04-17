С изюмом и помадкой: какие куличи россияне выбирают на Пасху
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Аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ» провели анализ и выяснили, что 85% продаж всех куличей на Пасху приходятся на традиционную выпечку: с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем, сообщает Газета.ru.
В 2025 году спрос на куличи может вырасти на 15%: покупатели в крупных городах стремятся открывать новые вкусы — с фисташками и шоколадом, карамелью и вяленой клюквой. Спрос на них растет из года в год, но традиционные рецепты остаются основой праздничного стола.
Кроме того, все больше покупателей выбирают покупку нескольких куличей — от 3 до 8 штук. Куличи бывают разных размеров, часто россияне приобретают выпечку не только для себя, но и в подарок и на большие застолья.
Растет спрос на другие атрибуты Пасхи: люди активно покупают крашеные яйца, свечи, вербу и кагор, а также тематические подарочные наборы.