С изюмом и помадкой: какие куличи россияне выбирают на Пасху

Аналитики сети гипермаркетов «О’КЕЙ» провели анализ и выяснили, что 85% продаж всех куличей на Пасху приходятся на традиционную выпечку: с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем, сообщает Газета.ru .

В 2025 году спрос на куличи может вырасти на 15%: покупатели в крупных городах стремятся открывать новые вкусы — с фисташками и шоколадом, карамелью и вяленой клюквой. Спрос на них растет из года в год, но традиционные рецепты остаются основой праздничного стола.

Кроме того, все больше покупателей выбирают покупку нескольких куличей — от 3 до 8 штук. Куличи бывают разных размеров, часто россияне приобретают выпечку не только для себя, но и в подарок и на большие застолья.

Растет спрос на другие атрибуты Пасхи: люди активно покупают крашеные яйца, свечи, вербу и кагор, а также тематические подарочные наборы.