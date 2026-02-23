С Днем защитника Отечества в Можайске поздравили участницу ВОВ

Заместитель главы Можайского округа Мария Клинских навестила удивительного человека — участницу Великой Отечественной войны Нину Степановну Копину. Мария Михайловна приехала, чтобы лично передать поздравления с праздником от главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Можайского округа Лидии Афанасьевой, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Нине Степановне 99 лет, но гостью она встречает с улыбкой и ясным взглядом. Заместитель главы вручила ветерану цветы, подарки и самые теплые пожелания — здоровья, бодрости духа и долголетия.

Совсем юной девушкой, красноармейцем Ниной Жуковой, она служила в 139-й стрелковой дивизии. Была очевидцем того самого боя у деревни Рубежанка, где 18 наших бойцов насмерть стояли против сотен фашистов.

Ветеран прошла с боями от Смоленщины до Эльбы. Освобождала Польшу, Восточную Пруссию, брала Берлин и Кенигсберг. За заслуги заслуженный ветеран Нина Степановна награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также медалью Жукова и многими другими.

Но главное — это ее воспоминания, которыми она до сих пор делится с земляками. Ветеран прочитала гостям строки, которые выучила еще в детском саду, задолго до того, как сама надела военную форму:

«Климу Ворошилову письмо я написал: Товарищ Ворошилов, народный комиссар! В Красную армию в нынешний год, В Красную армию брат мой идет!»

Эти простые строчки в устах человека, прошедшего войну, звучали особенно пронзительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.