«С Днем Попеды!»: в Пыть-Яхе разместили баннер к 9 Мая с ошибками

В Пыть-Яхе второй год подряд разместили баннер ко Дню Победы с ошибками

В Пыть-Яхе второй год подряд разгорается скандал из-за праздничного баннера ко Дню Победы. Местный предприниматель разместил на детской школе искусств плакат с ошибкой в слове «Победа», сообщает URA.RU .

Баннер «С Днем Попеды!» провисел буквально несколько минут, но его успели сфотографировать и прислать в связанный с коммунистами паблик, который конфликтует с местной администрацией. По факту произошедшего проводится проверка.

«Изначально в рабочей группе власти настаивали на том, чтобы предварительное согласование проходили не только макеты, но и уже готовые материалы до размещения. Один из городских предпринимателей эти договоренности нарушил», — прокомментировали в мэрии.

В прошлом году этот же индивидуальный предприниматель изготовил баннер для местной гимназии, на котором было указано, что Великая Отечественная война якобы длилась с 1941 по 2025 годы. Из-за подобных ошибок в администрации и ввели обязательные требования по согласованию, однако бизнесмен их проигнорировал.

Представитель бизнесмена принесла извинения в соцсетях за допущенную неточность. К настоящему моменту ошибка в в праздничном баннере была устранена.

Также извинения горожанам от имени администрации принес замначальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Пыть-Яха Антон Решетников. По его словам, действия подрядчика расцениваются как прямое нарушение контрактных обязательств, будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

