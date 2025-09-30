С черкашом дороже: трусы Килиана Мбаппе выставили на продажу в Казахстане

сегодня в 19:01

Грязные трусы форварда «Реала» Мбаппе выставили на продажу в Казахстане

Уборщица алма-атинского «Интерконтиненталя» выставила на продажу трусы форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Во вторник «сливочные» сыграют с «Кайратом», сообщает Mash .

Ношенные трусы французского нападающего «с черкашем» горничная оценила в 1 млн тенге или 152,3 тыс. рублей. При этом чистое нижнее белье футболиста стоит вдвое дешевле.

Также на продажу выставили простыню (500 тыс. тенге или 76 тыс. рублей), пододеяльник (500 тыс. тенге) и наволочку (350 тыс. тенге), на которых спала звезда мирового футбола.

Во вторник мадридский «Реал» сыграет в гостях с алма-атинским «Кайратом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Команду Хаби Алонсо встречал весь город. Матч начнется в 19:45 по московскому времени.