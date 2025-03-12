С 3 по 9 марта в Подмосковье провели более 300 мероприятий

В течение недели депутаты Мособлдумы принимали участие в мероприятиях по контролю капремонта и строительства социально-значимых объектов, встречались с семьями военнослужащих, проводили отчеты о депутатской деятельности за 2024 год перед жителями региона и поздравляли женщин Подмосковья с Международным женским днем. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за прошедшую неделю — с 3 по 9 марта, депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел 307 мероприятий.

«Несмотря на большое количество мероприятий, связанных с проведением Международного женского дня, обычная работа депутатского корпуса „Единой России“ не останавливалась ни на один день. Речь идет о встречах, приемах, отчетах и, конечно же, мероприятиях по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта МКД, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта», — пояснил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что вся эта работа нацелена, прежде всего, на улучшение качества жизни жителей региона.

Так, в Волоколамском депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев проинспектировал капитальный ремонт учреждения здравоохранения, который проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Здоровое будущее». В ходе посещения объекта он встретился с представителями подрядчика. Депутат отметил, что наблюдается отставание по срокам проведения ремонтных работ и недостаточное количество рабочих на объекте.

«Важно соблюдать сроки и качество выполняемых работ, так как поликлиника играет ключевую роль в обеспечении доступной медицинской помощи для жителей округа», — подчеркнул Вшивцев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители подрядной организации заверили депутата о прилагаемых усилиях по минимизации неудобств и стремлении организовать процесс таким образом, чтобы сократить отставание от установленного графика. Депутат выразил надежду на то, что после завершения капитального ремонта поликлиника станет современным медицинским учреждением, отвечающим всем требованиям и стандартам. Он подчеркнул, что региональные власти уделяют приоритетное внимание развитию системы здравоохранения и обеспечению жителей качественной медицинской помощью.

В Люберцах депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в составе комиссии рассмотрел проект моста через железную дорогу. Депутат совместно с общественными помощниками, депутатами местного совета депутатов и представителем администрации городского округа провели выездную проверку по проекту возведения моста через железную дорогу.

«На месте осмотрели начало работ по проектированию моста через железную дорогу, который разгрузит движение через так называемую „Люберецкую трубу“ и решит вопрос транспортной доступности с Северной и Южной сторон части города. Данный объект у меня на особом контроле», — прокомментировал Дениско.

В Бронницах депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов совместно с депутатами окружного совета округа посетили строительную площадку, где началось возведение пристройки к Лицею на улице Льва Толстого.

По словам парламентария, 10 февраля подрядчик зашел на объект. Установили бытовки, демотивировали оборудование, поставили ограждения. Сейчас здесь работают два экскаватора, которые бурят и забивают сваи, готовят котлован.

«Впервые за долгие годы в муниципалитете будет построена практически новая школа. В здании общей площадью 5,5 тысяч кв метров расположатся: лаборатории, мастерские, учебные классы, пищеблок, актовый и спортивный залы. Представитель подрядчика в присутствии директора Лицея Елены Петруниной рассказал, что все работы идут в плановом режиме. Сдача объекта 4 квартал 2026 года», — подметил Олег Жолобов.

Всего в Московской области в этом году построят и отремонтируют 163 объекта образования — 29 новых школ, 23 детских сада. Капитально отремонтируют 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.