С 2026 года россиянам ограничат доступ к микрозаймам

С 2026 года в России вводятся существенные ограничения на рынке микрофинансирования., сообщает URA.ru .

Согласно инициативе ЦБ, одобренной комитетом Госдумы по финансовому рынку, заемщикам будет запрещено оформлять новый микрозайм при наличии непогашенного долга в любой МФО.

Ключевые изменения включают введение трехдневного «периода охлаждения» между подачей заявки и выдачей средств, а также снижение максимальной допустимой переплаты с нынешних 130% до 100% от суммы займа.

Анатолий Аксаков, глава профильного думского комитета, отметил, что эти меры призваны защитить граждан от чрезмерной долговой нагрузки на фоне растущего спроса на микрокредиты. Однако эксперты предупреждают о возможном росте нелегального кредитования, что потребует усиления контроля за теневым финансовым сектором.

Законопроект планируется рассмотреть в осеннюю сессию 2025 года.