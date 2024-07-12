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С 1 сентября учителя ОБЖ превратятся в учителей ОБиЗР

В новом учебном году, с 1 сентября, школьники вместо уроков Основ безопасности жизнедеятельности будут посещать Основы безопасности и защиты Родины, сообщается на портале опубликования официальных правовых актов.

Учитель по данному предмету будет именоваться - преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины.

Курсы по ОБЖ появились в школах РСФСР в 1991 году.

Они пришли на смену урокам НВП - Начальной военной подготовки, которые преподавались в школах Советского Союза в 70-х и 80-х годах 20 века.