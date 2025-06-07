С 1 сентября 2025 года купание в пьяном виде станет нарушением закона

МЧС вводит запрет на алкоголь на пляжах и особые условия для детей

МЧС России разработало новый приказ о правилах безопасности на водных объектах, который вступит в силу осенью 2025 года. Документ впервые прямо запрещает купание в состоянии алкогольного опьянения, что раньше не регулировалось отдельной нормой, сообщает РБК .

Для детей и тех, кто не умеет плавать, теперь будут выделены специальные зоны глубиной не более 1,2 метра. Все акватории должны быть обозначены буйками, а дно в местах для прыжков в воду — ежедневно проверяться спасателями. Вдоль береговой линии появятся информационные таблички, а о закрытии пляжа будут предупреждать за 15 дней.

Сохраняются прежние ограничения: запрещено нырять в необорудованных местах, заплывать за ограждения, использовать подручные плавсредства и купаться с животными. Также нельзя заходить в воду при ветре сильнее 5,5 м/с и волнах выше 1,2 метра.

«Ежегодно в России тонут около 3 тысяч человек, 300 из них — дети», — сообщили в МЧС.