С 1 октября ряд россиян получит повышение пенсий

С 1 октября 2025 года произойдет целевое повышение пенсий для отдельных категорий россиян. Как сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин агентству « Прайм », увеличение выплат затронет бывших военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также граждан, отметивших 80-летие в сентябре.

Прибавка составит 10 221,70 рубля, включая фиксированную выплату к страховой пенсии (8 907,70 рубля) и надбавку за уход (1 314 рублей). Данная мера направлена на поддержку наиболее уязвимых групп населения в условиях адаптации пенсионной системы к новым экономическим реалиям.

Отдельно отмечается, что с 2026 года в России будет внедрена двухэтапная индексация пенсий: с 1 февраля выплаты будут корректироваться по уровню инфляции прошлого года, а с 1 апреля — по темпам роста доходов Социального фонда.

Такой подход, по словам министра труда Антона Котякова, позволит обеспечить более гибкое и справедливое распределение средств с учетом макроэкономической динамики.