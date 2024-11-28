С 1 января приемные семьи Сергиева Посада начнут получать выплаты на детей

С 1 января ресурсные приемные семьи Московской области начнут получать ежемесячные выплаты на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Наша задача — чтобы ребенок жил и воспитывался в семье, и в приоритете это родные семьи. Бывают случаи, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или как мы называем „гостевые“. Они временно заботятся о ребенке пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации. Со временем приемные родители становятся наставниками для родных мам и пап детей. Мы поддерживаем такие семье и с нового года „гостевые“ семьи будут получать выплату от 19 до 24 тыс. рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По словам начальника социальной защиты го Сергиевому Посаду Игорь Ермохин отметил, что в городском округе Сергиев Посад такую поддержку с нового года будут получать 20 семей, которые временно возьмут в свои семьи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Выплата будет назначена беззаявительно», — уточнил Ермохин.

В соцзащите города Сергиев Посад уточнили, что размер выплаты на ребенка зависит от возраста. Так, на детей до 1 года ежемесячно будет выплачиваться 23 756,90 рублей, если ребенку от 1 до 12 лет, то семья будет получать 18 723 рублей, на подростков от 12 до 18 лет каждый месяц будет поступать выплата 19 587,68 рублей.

Ресурсные семьи — это действующие приемные семьи, прошедшие специальное обучение, имеющие положительный опыт воспитания детей не менее 3 лет. Туда ребенок попадает только по желанию и находится в ней максимум 8 месяцев — именно настолько оформляется предварительная опека.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Сергиев Посад».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.