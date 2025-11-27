С 1 декабря иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

сегодня в 03:01

С первого дня зимы въезд в Россию для граждан ряда стран будет сопровождаться обязательной биометрической процедурой. Как сообщил РИА Новости адвокат Александр Зелинко, эксперимент по цифровизации миграционного учета, начавшийся в декабре 2024 года в основных московских аэропортах, теперь расширяется на все пункты пропуска.

Граждане Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда при пересечении границы будут проходить фотографирование и дактилоскопию.

Новая система позволит идентифицировать человека даже при использовании поддельных документов. Как пояснил Зелинко, благодаря сбору биометрических данных станет практически невозможно въехать по чужому паспорту, а депортированные иностранцы не смогут вернуться в РФ даже по новым, легально полученным документам.

Это создаст прозрачную и контролируемую миграционную среду, отметил собеседник агентства.

