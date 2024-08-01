С 1 августа в Нижегородской области открывается сезон охоты на медведя

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области сообщило, что с 1 августа в регионе открывается первый этап сезона охоты на бурого медведя. Он продлится до 31 декабря 2024 года, второй этап начнется 1 марта 2025 года и завершится 10 июня, сообщает «Правда».