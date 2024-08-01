С 1 августа в Нижегородской области открывается сезон охоты на медведя
Нижегородский регион определил лимиты на добычу медведей в 2023-2025 годах
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Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области сообщило, что с 1 августа в регионе открывается первый этап сезона охоты на бурого медведя. Он продлится до 31 декабря 2024 года, второй этап начнется 1 марта 2025 года и завершится 10 июня, сообщает «Правда».
По информации ведомства, в течение первого этапа в Нижегородской области разрешено добыть 369 особей медведя. Жеребьевка среди охотников, получивших разрешение, состоится 7 августа в электронном формате.
Согласно данным государственного мониторинга, численность бурых медведей в Нижегородской области ежегодно увеличивается.
Так, в 2023 году их насчитывалось 1 448 особей, в 2022 году — 1 318.