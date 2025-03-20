С 1 апреля вступают в силу требования о маркировке товаров средствами идентификации

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.11.2023 № 1944 с 01 апреля 2025 года вступает срок введение запрета на розничную продажу молочной продукции при отсутствии в системе «Честный знак» сведений о вводе его в оборот, кроме случаев первичной возмездной или безвозмездной передачи товара от производителя конечному потребителю. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Молочная продукция, подлежащей обязательной маркировке, указана в абзацах 9, 10, 11 III группы Перечня отдельных товаров, утвержденного распоряжением правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.

Более подробно, виды молочной продукции устанавливаются абзацами 10.51, 10.52, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Также, с 01 апреля 2025 года:

участники оборота безалкогольного пива представляют в информационную систему мониторинга сведения о выводе безалкогольного пива из оборота путем розничной продажи, включая сведения о частичном выбытии безалкогольного пива, упакованного в кеги, при его реализации в розлив (правила установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 № 678 );

участники оборота икры, осуществляющие вывод ее из оборота (как при выводе из оборота при осуществлении расчетов с применением контрольно-кассовой техники, так и иными способами), представляют в информационную систему мониторинга сведения о выводе из оборота икры (правила установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 2028 ).

«Правовое просвещение предпринимательского сообщества способствует минимизации рисков и предупреждению возникновения возможных трудностей у бизнеса при взаимодействии, как с государством, так и с деловыми партнерами. В середине марта текущего года мы провели социологическое исследование мнения предпринимателей Подмосковья о маркировке потребительских товаров. Более 40% участников выразили интерес к получению дополнительной информации об обязательных требованиях и правом регулировании маркировки. Еще с середины прошлого года нами, совместно с прокуратурой Московской области, уделяется особое внимание данному вопросу. Мы продолжаем взаимодействие с бизнес-объединениями и предпринимательским сообществом в части информирования, формирования и направления предложений о внесении изменений в законодательство об обязательной маркировке потребительских товаров. Разумеется, борьба с контрафактной продукцией необходима, но формы ее ведения должны учитывать интересы бизнеса и общества в целом. И институт уполномоченных не может оставаться в стороне от участия в диалоге между властью и предпринимателями», — отметила исполняющий обязанности Уполномоченного Наталья Чудакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.