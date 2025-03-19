С 1 апреля в Ступине стартует запись детей в школы

Образование стало одной из тем совещания, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом правительства и главами. Обсуждалось строительство образовательных учреждений, подготовка к ЕГЭ и заключительному этапу школьной Олимпиады, привлечение учителей и другие вопросы.

«С 1 апреля у нас начинается запись в школы. В своё время была проделана достаточно заметная работа, чтобы это было удобно родителям. Мы видим рост числа детей, которые пойдут в 1 класс в сентябре, особенно в прилегающих к Москве территориях. Нам важно обеспечить всех учащихся местами, для этого ведем также строительство новых образовательных комплексов, продолжаем реализацию президентского проекта по капитальному ремонту школ, — сказал Андрей Воробьев. — Также очень важна вовлечённость всей нашей команды в работу по поиску учителей. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали специалисты, которые обладают хорошими навыками».

«В этом году из школ округа выпускаются 1300 девятиклассников и 459 одиннадцатиклассников. В рамках подготовки к экзамену на территории округа работает проект по образовательным интенсивам», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам главы округа, среди предметов по выбору востребованными стали: информатика (110 человек), физика (75 человек), биология (65 человек) и химия (43 человека).

«Закончился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 15 ступинцев стали победителями, 112 призерами. На заключительный этап олимпиады приглашены 6 человек по 7 предметам», — отметил Сергей Мужальских.

С 1 апреля на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области откроется запись детей на закрепленной территории в 1 класс и продлится до 30 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.