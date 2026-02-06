Эксперт Агаева: спрос на кадры упал в 2026 г, но дефицит в ключевых сферах есть

Российский рынок труда в начале 2026 года демонстрирует противоречивую динамику: общее число вакансий сократилось, усилилась конкуренция среди офисных специалистов, но дефицит кадров в критически важных отраслях никуда не исчез, сообщила в беседе с РИАМО гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По данным сервиса по поиску работы GdeRabota.ru, в январе этого года компании опубликовали 4,3 млн вакансий. Это меньше, чем в 2023 году, когда на рынке было 4,7 млн предложений. Как отметила Агаева, спрос на кадры в конце 2025 — начале 2026 годов действительно сократился.

«Найти работу стало сложнее, среди „белых воротничков“ и линейного персонала заметно усилилась конкуренция», — констатировала эксперт.

В качестве примера она приводит ситуацию в Москве, где на одну вакансию менеджера может приходиться около 60 резюме.

Одной из причин сокращения штатов в некоторых компаниях стало активное внедрение искусственного интеллекта. Нейросети берут на себя выполнение рутинных задач (написание простого кода или обработка звонков), что позволяет оптимизировать численность персонала.

Несмотря на общее охлаждение, рынок труда сегодня разделен двумя ключевыми трендами, уточнила Агаева. С одной стороны, сохраняется острый дефицит специалистов в критичных для экономики сферах: среди рабочего персонала, в образовании и логистике. С другой — в офисном и корпоративном сегменте конкуренция за места, напротив, обострилась.

При этом, как подчеркнула специалист, пока усиление конкуренции является скорее локальным опытом отдельных соискателей, а не повсеместной массовой тенденцией на всем рынке труда.

