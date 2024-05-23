Рынок маркетплейсов рискует превратиться в «цифровую крепостную вотчину»

В Госдуме и Совете Федерации обсуждается несколько законопроектов, в частности, инициатива главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова и депутата Владимира Гутенева, возглавляющего думский комитет по промышленности и торговле.

Документ предлагает установить прозрачные правила взаимодействия маркетплейсов со всеми участниками рынка. Торговые площадки, считают парламентарии, обязаны работать по аналогии с правилами, которые уже действуют в классической рознице, учитывая нюансы деятельности в интернет-среде.

Законопроект обсудили в Общественной палате. Селлеры обратили внимание, что маркетплейсы постоянно повышают тарифы за хранение и логистику товаров. По словам предпринимателей, только с января 2024 года условия менялись несколько десятков раз. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) отметили, что убытки, причиненные многократными изменениями оферты и необоснованными расценками доминирующих торговых площадок, уже исчисляются миллиардами рублей.

«Поэтому важно не очередной закон принять, а обеспечить его безусловное исполнение всеми участниками рынка. И мы будем стоять на том, что сейчас мы закладываем на десятилетия вперед правила жизни в цифровом мире. Мы убеждены, что в этом мире места цифровому крепостному праву быть не должно», — заявил председатель совета АУРЭК Александр Ефимов.

В АУРЭК собрали предложения по доработке инициативы, отметив комплексный подход в подготовке проекта: изменения в законодательстве должны заложить основу прозрачной и честной интернет-торговли в России на десятилетия вперед.

Представительница инициативной группы сотрудников ПВЗ, объединившей пострадавших из 49 российских регионов и даже Казахстана, рассказала, что они постоянно сталкиваются с неожиданными изменениями условий договора. Маркетплейсы могут спонтанно изменить время выдачи заказов, ввести дополнительные штрафы, уменьшить вознаграждение и удержать половину стоимости товара.

Во время обсуждения выяснилось, что на торговых площадках существуют проблемы, которые пока не отражены в законодательных инициативах.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что на маркетплейсах распространяется порнография. В комментариях к товарам, по словам Мизулиной, можно встретить много как пикантных изображений, так и «другого аморального контента». При этом она отметила, что принятие обсуждаемого законопроекта давно назрело, но при этом он нуждается в доработке.

«Один из ключевых моментов — это модерация объявлений и товаров. Пора заниматься уже и государственным регулированием маркетплейсов, потому что ресурсы крупные, общедоступные, их видят и взрослые, и дети. Сейчас в законопроекте этого нет. Кроме того, нужно уделить больше внимания теме сохранения и обработки персональных данных», — резюмировала Екатерина Мизулина.

Участники круглого стола пришли к выводу, что к доработке законопроекта готово присоединиться большинство отраслевых игроков. И такая возможность должна появиться после того, как инициатива пройдет первое чтение.