Продавцы могут выдавать подкрашенную сельдь за красную рыбу, а более дешевую форель — за семгу. О способах подмены и признаках обмана рассказали в Рыбном союзе России, сообщает Life.ru .

По данным объединения, видовых подмен становится меньше благодаря ветеринарному контролю, системе прослеживаемости «Меркурий» и проверкам торговых сетей. Риск выше при покупке на развес и в неорганизованной рознице.

Сельди и скумбрии могут придавать розовый оттенок разрешенными красителями — экстрактом паприки или кармином. Это законно, если этикетка указывает настоящий вид рыбы и состав. Обман возникает, когда продавец выдает такое филе за форель, горбушу или кету.

Треску могут заменять минтаем, пикшей или сайдой, палтуса — пангасиусом. В консервах вместо тихоокеанской сайры ранее находили сельдь и сардинеллу. Особенно трудно распознать подмену в филе без кожи.

Специалисты рекомендуют изучать состав, а не рекламное название. Ярко-розовое или оранжевое масло либо рассол могут указывать на красители. Мясо сельди обычно мягче и рыхлее, чем у лососевых; в сложных случаях вид определяет лабораторный анализ.

При покупке на развес стоит запрашивать сведения из транспортной маркировки и сопроводительных документов. Подозрительно низкая цена — дополнительный повод для проверки.

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