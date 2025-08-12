Рыбхозяйства Подмосковья за полгода произвели 475 тонн рыбы

сегодня в 12:29

За 6 месяцев текущего года рыбоводческие хозяйства Подмосковья произвели более 475 тонн товарной рыбы. Основной объем — 369 тонн — выращен в прудовых хозяйствах, еще 106 тонн получено с использованием современных индустриальных методов в установках замкнутого водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Крупнейшими производителями стали ЗАО «Егорьевский Рыбокомбинат ЦНА», АО «Бисеровский рыбокомбинат», ЗАО «Рыбхоз Клинский» и другие предприятия. В регионе успешно выращивают разнообразные виды рыб, включая карпа, форель, осетра, белого амура и клариевого сома, что позволяет обеспечивать потребителей качественной местной продукцией.

Развитие аквакультуры остается важным направлением агропромышленного комплекса Подмосковья. Поддержка рыбоводческих хозяйств позволяет стабильно наращивать объемы и разнообразить ассортимент рыбной продукции. О мерах поддержки можно подробнее узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.