Рыбак поймал 9-килограммовую щуку у «Москвы-Сити»
В Москве мужчина поймал огромную щуку. Вес рыбы составил 9 килограммов, сообщает Mash.
Щуку рыбак вытащил из Москвы-реки возле делового центра «Москва-Сити». Для этого ему понадобилась помощь еще двух людей. Однако все равно это потребовало двух часов усилий.
В результате рыбак решил отпустить добычу. После фотосессии щуку вновь отправили в воду.
Такой улов у мужчины случился впервые за 25 лет практики ловли рыбы.
