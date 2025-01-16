Рыбак из Нижнего Новгорода поймал судака весом 5 кг

Нижегородскому рыбаку удалось поймать пятикилограммового судака
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Фото - © Группа "Рыболов NN. Рыбалка в Нижегородской области" в ВКонтакте

Рыбак из Нижнего Новгорода поймал судака весом 5,4 килограмма, сообщает ИА «Время Н».

Снимок с его «достижением» был размещен в группе «Рыболов NN» в социальной сети «ВКонтакте», где он поделился своей радостью.

«Крайняя рыбалка перед началом трудовых будней порадовала трофейчиком», — поделился мужчина.

Он рассказал, что отправился на рыбалку 15 января. Ему удалось вытащить судака с глубины девяти метров.

При этом рыбак обратил внимание на то, что лед на водоеме был довольно крепким, толщиной около 25 см.