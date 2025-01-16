Рыбак из Нижнего Новгорода поймал судака весом 5 кг
Нижегородскому рыбаку удалось поймать пятикилограммового судака
Рыбак из Нижнего Новгорода поймал судака весом 5,4 килограмма, сообщает ИА «Время Н».
Снимок с его «достижением» был размещен в группе «Рыболов NN» в социальной сети «ВКонтакте», где он поделился своей радостью.
«Крайняя рыбалка перед началом трудовых будней порадовала трофейчиком», — поделился мужчина.
Он рассказал, что отправился на рыбалку 15 января. Ему удалось вытащить судака с глубины девяти метров.
При этом рыбак обратил внимание на то, что лед на водоеме был довольно крепким, толщиной около 25 см.