"Рыба Судного дня" вымыта на берег в Австралии

На побережье Тасмании произошло необычное событие – местная жительница Сибил Робертсон обнаружила во время прогулки по пляжу Оушен-Бич гигантскую ремень-рыбу (сельдяного короля) длиной около трех метров, сообщает РБК .

Этот глубоководный обитатель, чьи размеры могут достигать девяти метров, редко показывается на поверхности, что породило множество легенд о его связи с надвигающимися катастрофами.

Морской эколог Невилл Барретт пояснил, что сельдяные короли обитают на глубинах от 150 до 500 метров и могут весить более 400 килограммов.

"Это исключительная находка, учитывая, что этих рыб почти невозможно увидеть или поймать", – отметил специалист.

Появление "рыбы Судного дня" (как ее называют из-за древних поверий) вызвало оживленные дискуссии среди местных жителей и ученых. В то время как одни вспоминают старинные предания, связывающие таких рыб с землетрясениями и цунами, другие подчеркивают, что подобные выбросы на берег – хотя и редкое, но естественное явление. Последний раз аналогичную находку фиксировали в Тасмании в 2018 году.