Рузский регоператор заменил 107 контейнеров на площадках Подмосковья

Рузский региональный оператор за неделю заменил 107 емкостей для отходов на контейнерных площадках Подмосковья, а также установил 44 новых контейнера и отремонтировал семь. Работы проводят для поддержания санитарного порядка, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Рузского регионального оператора за неделю заменили 107 емкостей для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора. Еще 44 контейнера установили дополнительно, семь емкостей отремонтировали.

Плановая замена и ремонт контейнеров помогают поддерживать санитарный порядок на площадках и предотвращать переполнение баков. Одновременно регоператор продолжает вывоз отходов.

За неделю с территорий 13 муниципальных и городских округов вывезли более 216 тыс. куб. м отходов. Больше всего вывезли из Одинцовского округа — около 65 тыс. куб. м, Красногорска — свыше 43 тыс. куб. м, Истры — более 33 тыс. куб. м и Наро-Фоминского округа — более 25 тыс. куб. м.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что автопарк возчика насчитывает свыше 1 тыс. единиц спецтехники. Ежедневно на маршруты выходят около 600 мусоровозов, бункеровозов, мультилифтов, ломовозов и машин для мойки контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.