Рузские волонтеры встретились с руководством округа

сегодня в 06:19

Волонтеры Рузского ресурсного центра встретились с руководителями муниципалитета, сообщили в пресс-службе округа.

На встрече обсудили развитие досуговой среды, будущих спортивных объектах, общественных пространствах.

Руководители округ рассказали о возможности установки скейт-парка на территории нижнего Лукоморья или на стадионе «Урожай», строительства лыжной трассы возле «Черного моста».

Встреча позволила волонтерам не только задать важные вопросы, но и получить конкретные ответы и обещания от представителей власти.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.