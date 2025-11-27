Рузские школьники познакомились с современным производством

Учащиеся девятого класса рузской школы № 2 побывали с профориентационной экскурсией на местном предприятии по производству металлоизделий, сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие позволило школьникам увидеть полный цикл создания продукции — от первичной обработки металла до строгого контроля качества готовых изделий.

Экскурсия началась с обязательного инструктажа по технике безопасности, после чего ребята посетили производственные цеха. Особое внимание школьников привлекли высокотехнологичные станки с числовым программным управлением, о принципах работы которых подробно рассказали специалисты предприятия.

Как отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, подобные экскурсии планируется сделать регулярными, чтобы больше учащихся могли познакомиться с возможностями профессионального роста на местных производствах.

