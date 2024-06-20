Рузские юнармейцы отработали навыки использования средств пожаротушения

Для юнармейцев Рузского местного отделения провели практическое занятие по пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Оно включало в себя небольшую лекцию, в процессе которой руководитель местного отделения «Юнармии» Иван Проворов напомнил о том, что такое пожарная безопасность, о причинах возникновения возгораний, их последствиях, а также отработку навыков использования огнетушителя, пожарного рукава и веревки.

Главная задача таких занятий — научить юнармейцев правильно действовать во время пожара, запомнить правила эвакуации из задымленного помещения. Все это позволяет на практике отработать правила поведения в чрезвычайной ситуации, ознакомиться с основными причинами возникновения пожаров и с первичными средствами пожаротушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.