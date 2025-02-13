Рузские долголеты занимаются рисованием

сегодня в 17:31

Участники программы «Активное долголетие» Рузского муниципального округа в арт-мастерской «Вдохновение» рисовали акварельный пейзаж. Занятие прошло под руководством художника Николая Антюхина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Долголеты показали выполненное домашнее задание — нарисованное простым карандашом яйцо с наложением теней — и получили разбор ошибок.

Рисование помогает взрослым снимать стресс, развивать креативность, выражать эмоции и улучшать когнитивные функции. Это способ самореализации, социального взаимодействия и поддержания физического здоровья. Великие чудеса арт-произведений были нарисованы в пожилом возрасте.

Занятия в арт-мастерской проводятся по вторникам в 10.00 по адресу: Руза, улица Федеративная, дом 11.

Справки и запись — по телефону 8 (49627) 50-368.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется региональная программа «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.