Рузские долголеты работают в Мастерской Деда Мороза

сегодня в 16:35

Состоялось торжественное открытие традиционной ежедневной Мастерской Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открытие прошло на базе Колюбакинского Дома культуры Рузского городского округа, где участники проекта «Активное долголетие» Рузского городского округа пели песни, играли, участвовали в мастер — классах по росписи елок, и общались за чашечкой чая.

В ближайшие месяцы долголеты будут делать новогодние поделки, рисовать зимние рисунки, готовить праздничные подарки родным и друзьям. Здесь каждый может окунуться в атмосферу праздника и волшебства, зарядиться позитивом и хорошим настроением.

Занятия по вторникам в 10 часов утра по адресу: город .Руза, улица Федеративная, д. 11.

Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», звоните по телефону: 84962750368.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.