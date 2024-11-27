Жителей Рузы приглашают на региональный семейный форум «Родные-любимые»

30 ноября с 10 до 15 часов Рузский городской округ станет одной из четырех площадок Московской области для проведения регионального семейного форума «Родные-любимые». Он состоится в живописном историческом месте — санатории «Дорохово» в Старой Рузе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Региональный семейный форум «Родные-любимые» в Рузе будет полезен для семей, так как он предоставляет возможности для активного отдыха, обучения и развития детей. В рамках форума пройдут различные мероприятия: паблик-токи, мастер-классы, танцевальные батлы и экскурсии. Это позволит участникам расширить свой кругозор, научиться чему-то новому и весело провести время в кругу близких людей.

В программе будут паблик-ток со спикерами, мастер-классы, танцевальный баттл по брейк-дансу, ярмарка и экскурсия по санаторию.

Регистрация на форум по ссылке: https://будьвдвижении.рф/projects/1767.

При регистрации обязательно указываем место проведения — Руза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.