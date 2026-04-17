РУВИКИ представлена на мероприятии Министерства Просвещения РФ

Проект интернет-энциклопедии РУВИКИ был представлен на Образовательном мероприятии для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, состоявшемся 16 апреля 2026 года в Пятигорске. Представители РУВИКИ приняли участие в сессии «О цифровой трансформации в сфере образования», сообщила пресс-служба РУВИКИ.

Энциклопедия РУВИКИ сочетает современные средства обработки данных с экспертной проверкой материалов. Пользователи получают быстрые ответы, сформированные на основе проверенных статей энциклопедии. Сегодня в РУВИКИ доступно более 2,2 млн материалов, а ежемесячная аудитория превышает 13 млн пользователей.

Материалы энциклопедии проходят проверку при участии ведущих научных и культурных организаций, включая Российскую академию наук, государственные библиотеки, музеи и архивы.

Платформа уже используется школьниками на разных этапах обучения — от поиска базовой информации до подготовки к экзаменам и работы с источниками. В РУВИКИ создан портал с материалами для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а чат-бот энциклопедии интегрирован в сервис Сферум.

Отдельное внимание в РУВИКИ уделяется безопасному использованию технологий искусственного интеллекта. В отличие от открытых нейросетей, система работает исключительно на базе проверенных материалов энциклопедии, не генерирует недостоверный контент и не выполняет задания за пользователя.

«РУВИКИ — это сочетание технологий и экспертизы. Мы развиваем платформу как надежный источник знаний, где пользователь получает быстрый ответ, но на основе проверенных данных. В образовательном контексте это особенно важно», — отметила заместитель генерального директора РУВИКИ Елена Литовченко.

