РУВИКИ исполняется 2 года: российская энциклопедия подводит итоги

Проект, основанный на идеях Википедии, за 2 года был полностью переосмыслен как с точки зрения подхода к качеству материалов, так и технологически.

«Когда мы задумывали РУВИКИ, мы задались вопросом — какой должна быть энциклопедия в 2030-40 годах? Было очевидно, что ее невозможно представить без искусственного интеллекта, который с каждым годом все плотнее входит в нашу жизнь. Но также возрастает запрос на достоверность информации — как проверить, что нейросеть не выдумала факты или не была обучена на недостоверных данных? Эти ценности мы заложили в основу новой платформы» — сказала генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

На первом этапе работы перед РУВИКИ стояла задача найти партнеров, обладающих уникальной экспертизой, которые помогли бы рецензировать материалы. В сентябре 2023 года ключевым партнером энциклопедии стала Российская академия наук. За прошедшие 2 года академиками РАН было рецензировано более 12,5 тысяч статей по категориям история, физика и медицина, а также учебные материалы для школьников, помогающие подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Помимо работы над качеством материалов, РУВИКИ увеличила общую базу статей, обойдя конкурентов. За 2 года было создано более 138 тысяч новых материалов, общий объем статей в энциклопедии превышает 2 миллиона 135 тысяч.

В 2024 году министерством цифрового развития РФ было принято решение о передачебиблиотеки Большой Российской энциклопедии в РУВИКИ. Работа по переносу контента будет завершена в 2025 году.

В конце 2024 года РУВИКИ объявила о партнерстве с компанией Яндекс. Проектпредусматривал внедрение нейросети Yandex GPT в энциклопедию. С 2025 года пользователям РУВИКИ доступен быстрый ответ на произвольно сформулированный вопрос, пересказ в разных стилях, суммаризация статей, сгенерированные дополнительные вопросы для большего погружения в тему. Статьи можно слушать в аудиоформате.

«Внедрение ассистента в РУВИКИ качественно изменило способ взаимодействия читателей с платформой, — говорит Владимир Медейко. — Теперь не нужно пролистывать огромные материалы в поиске крупицы нужной информации, ассистент автоматически проанализирует тексты энциклопедии и сформулирует точный ответ. Это быстрый помощник в поиске новых знаний. Причем знаний проверенных, ведьнейросеть обучается и работает только в периметре РУВИКИ».

Самыми популярными статьями в РУВИКИ за прошедшие два года стали:

— Кубок первого канала по Фигурному катанию 2025;

— Рейтинг самых надежных банков России;

— Список миллиардеров;

— Тройная точка воды;

— Закон Амоса Долбера.

«Мы начинали с нуля и за два года добились ежемесячной посещаемости на уровне 7 миллионов уникальных пользователей в месяц. Уверен, что это только начало. Мы делаем удобный интересный и яркий проект для всех, кто ищет глубокие знания или просто хочет расширить кругозор. А этот запрос будет всегда», — сказал Медейко.