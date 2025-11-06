РУВИКИ и Российская Премьер-Лига объединят усилия для формирования базы знаний о российском футболе

В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре Российская Премьер-Лига и интернет-энциклопедия РУВИКИ заключили соглашение о партнерстве . Их совместная работа будет направлена на формирование актуальной и проверенной информационной базы, посвященной отечественному футболу, сообщили в РУВИКИ.

На платформе РУВИКИ создадут специальный раздел — «Энциклопедия российского футбола», который станет собранием информации об истории, клубах, турнирах и рекордах РПЛ. Контент будет постоянно пополняться с участием представителей клубных сообществ, а его достоверность будет обеспечиваться экспертной проверкой со стороны Лиги.

«Футбол — часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям», — отметил президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.

По словам заместителя генерального директора РУВИКИ Ильи Петрунина, платформа совместно с Российской Премьер-Лигой хочет сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России.

«Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», — пояснил Петрунин.

РУВИКИ — это актуальная российская онлайн-энциклопедия, о создании которой было объявлено на РИФ-2023. Ключевые принципы платформы: достоверность данных, открытость, технологичность и удобство использования. В проекте применяются технологии искусственного интеллекта, благодаря которым система может давать точный ответ на вопрос пользователя, перефразировать его в различных вариантах и предоставлять углубленную информацию по теме.

Российская Премьер-Лига (РПЛ) — это ведущая профессиональная футбольная лига России, которая была основана в 2001 году. Она занимается организацией чемпионата страны по футболу и объединяет лучшие клубы. РПЛ ведет активную работу по развитию инфраструктуры, повышению качества соревнований и продвижению футбола среди самых разных категорий зрителей.