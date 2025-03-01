RU.TV приглашает зрителей за кулисы музыкальной премии

21 мая 2025 года на сцене LIVE Арены состоится одно из самых ярких событий в мире музыки — XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. В этом году зрителей ждет не просто церемония награждения, а настоящее погружение в мир телевизионной магии, сообщил телеканал.

RU.TV приглашает всех за кулисы, чтобы показать, как создается масштабное шоу. Зрители смогут почувствовать себя частью процесса, увидеть, как рождаются легендарные моменты, и ощутить атмосферу телестудии. Сцена превратится в гигантский 3D-экран, где оживут любимые программы и шоу, а яркие номера, спецэффекты и выступления звезд подарят незабываемые эмоции.

Главным событием вечера станет награждение артистов, чьи песни и клипы покорили миллионы сердец. На сцену выйдут как новые звезды, так и легенды российской музыкальной индустрии: Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Artik & Asti, SEREBRO, МОТ, Владимир Пресняков, Елена Север и многие другие.

Организаторы обещают сюрпризы, уникальный дресс-код и, конечно, вручение главных трофеев — драгоценных самоваров. Следите за новостями RU.TV, чтобы не пропустить детали этого грандиозного шоу, которое перевернет представление о телевидении и музыке.